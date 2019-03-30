Хабиб Нурмагомедов обратился к фанатам
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своим болельщикам, передает «Советский спорт».
Боец смешанного стиля (ММА) опубликовал фотографию после титульного поединка с американцем Элом Яквинтой и подписал ее трогательными словами.
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«Замечательное чувство, после пяти чемпионских раундов. До скорой встречи, мои фанаты, очень скоро увидимся. И спасибо вам всем, ребята, за поддержку, которую вы мне оказывали все эти годы», — отметил Нурмагомедов.
На данный момент россиянин отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229, в котором защищал пояс.
Ранее сообщалось, что боец Лобов хочет заткнуть Малиньяджи.