Дзюба назвал Лунева и Кержакова слабенькими вратарями

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба пошутил над игрой вратарей команды Андрея Лунева и Михаила Кержакова, передает «Советский спорт».

На тренировке сине-бело-голубых побывал юный голкипер Арсений Алексеев. Он посетил занятия клуба благодаря победе в конкурсе. Также молодому футболисту удалось пообщаться я с форвардом «Зенита».

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Алексеев рассказал Дзюбе, что мечтает встать на ворота в петербургской команде.

«Ты вратарем будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришел и начал играть у нас, а то, видишь, какие все вратари слабенькие — Луневы, Кержаковы…», — пошутил Дзюба.

Нападающий сине-бело-голубых известен своим чувством юмора.

Ранее футболист «Зенита» назвал ошибкой переезд в Россию.