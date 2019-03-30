Дзюба назвал Лунева и Кержакова слабенькими вратарями
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба пошутил над игрой вратарей команды Андрея Лунева и Михаила Кержакова, передает «Советский спорт».
На тренировке сине-бело-голубых побывал юный голкипер Арсений Алексеев. Он посетил занятия клуба благодаря победе в конкурсе. Также молодому футболисту удалось пообщаться я с форвардом «Зенита».
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Алексеев рассказал Дзюбе, что мечтает встать на ворота в петербургской команде.
«Ты вратарем будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришел и начал играть у нас, а то, видишь, какие все вратари слабенькие — Луневы, Кержаковы…», — пошутил Дзюба.
Нападающий сине-бело-голубых известен своим чувством юмора.