Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу перед титульным боем

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Прошло взвешивание перед поединком чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александра гвоздика и француза Дуду Нгумбу, сообщает «Советский спорт».

Бой будет проходить в ночь с 30 на 31 марта по московскому времени в Филадельфии. Он станет главным в турнире, так как является титульным в полутяжелом весе.

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Украинский спортсмен оказался немного тяжелее оппонента. Его вес — 79,2 кг. По результатам взвешивания его соперник весит 79,0 кг.

Это будет для гвоздика первая защита пояса, который он завоевал в декабре 2018 года, нокаутировав Адониса Стивенсона.

Ранее российский боксер Денис Лебедев пожелал успехов абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе украинцу Александру Усику в первом тяжелом весе.