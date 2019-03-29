Игрок сборной Италии попал в ДТП

<img src="//img.gazeta.ru/files3/809/11687809/DYlG5z6X4AANJXV-pic905-895x505-76304.jpg">

Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport.

По информации издания, происшествие случилось 29 марта во Флоренции. Автомобили футболиста столкнулся со скутером, после чего водитель его упал на землю.

Отмечается, что Кьеза не пострадал, а скутерист был доставлен в больницу.

Реклама

В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче за «Фиорентину». В его активе 12 голов и три передачи.

Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Спартака» помещен под домашний арест за вождение в нетрезвом виде.