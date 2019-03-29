Игрок сборной Италии попал в ДТП
Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport.
По информации издания, происшествие случилось 29 марта во Флоренции. Автомобили футболиста столкнулся со скутером, после чего водитель его упал на землю.
Отмечается, что Кьеза не пострадал, а скутерист был доставлен в больницу.
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В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче за «Фиорентину». В его активе 12 голов и три передачи.
Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Спартака» помещен под домашний арест за вождение в нетрезвом виде.