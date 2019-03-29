Уайлдер назвал главное условие для боя с Джошуа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/741/10544741/C5ksxTvU4AAMg9f-pic905-895x505-87324.jpg">

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер назвал, при каком условии он согласится сразиться с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, передает «Советский спорт».

Уайлдер требует разделить гонорар пополам.

Реклама

«Как можно о чем-то договариваться, если мы не знаем, что делает другая сторона? Не важно, сколько денег принесет поединок, делить все следует поровну. К примеру, есть $ 3, ты даешь мне $1, а остальное забираешь себе. Тогда я остаюсь обделенным, мне такое не нравится. Поэтому бой с Джошуа состоится лишь в том случае, если будет разделение 50 на 50», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Ранее промоутер Джошуа назвал возможным соперником Александра Усика.