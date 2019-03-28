Стала известна дата рассмотрения апелляции Александра Емельяненко
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко подал жалобу на решение мирового суда Кисловодска о лишении его водительских прав и штрафе за отказ от медосвидетельствования на алкоголь, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Кисловодского городского суда заявили, что заседание назначено на 25 апреля.
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«Поступила жалоба Емельяненко. Рассмотрение назначено на 25 апреля», — сказал представитель суда.
Он отметил, что обжаловано только постановление мирового судьи.
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