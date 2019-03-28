«Реал» может потратить на трансферы €500 млн
Мадридский «Реал» готовится потратить 500 миллионов евро на новых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает L.
В приоритетах для клуба покупка форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, хавбека «Челси» Эдена Азара и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Реклама
Однако Мбаппе может оказаться в стане «сливочных» не ранее 2020 года. Нападающий хочет задержаться в парижском клубе на предстоящий сезон, и «ПСЖ» его не продаст. При этом Мбаппе побеседовал с наставником «Королевского клуба» Зинедином Зиданом.
Сам французский специалист вернулся в клуб с условием иметь возможность приобрести необходимых ему игроков.
Ранее Тибо Куртуа высказался о возможном переходе Азара в «Реал».