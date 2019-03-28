«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

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Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с наставником команды Уле-Гуннаром Сульшером, передает «Советский спорт».

По информации с официального сайта клуба, соглашение с норвежским тренером рассчитано на три года.

Сульшер стал руководить «красными дьяволами» в декабре прошлого года после снятия с должности португальца Жозе Моуринью. Норвежец пришел из«Мольде», но по старому контракту он должен был проработать в «МЮ» до конца текущего сезона.

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Под руководством специалиста «Манчестер Юнайтед» провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза закончил встречу ничьей и лишь однажды проиграл.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может потратить на трех португальцев £250 млн.