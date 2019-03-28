Моуринью не будет тренером «Монако»

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Португальский специалист Жозе Моуринью не претендует на пост главного тренера «Монако», сообщает РИА «Новости».

Информация о возможной замене нынешнего наставника команды Леонарду Жардима не подтвердилась.

В L'Equipe была опубликована новость о возможном приходе Моуринью в «Лион» или «Монако», в составе которого играет хавбек сборной России Александр Головин.

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«Слухи о назначении Моуринью в «Монако» не соответствуют действительности. В клубе продолжит работать Леонарду Жардим», — заявил собеседник агентства.

Моуринью уже не раз упоминал, что хочет вернуться к тренерской работе не раньше лета 2019 года.

Ранее стало известно, что Уле-Гуннар Сульшер официально возглавит «Манчестер Юнайтед» в течение недели.