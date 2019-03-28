Малкин объяснил неудачную игру в одном звене с Овечкиным на Олимпиадах

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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин назвал возможную причину неудачных выступлений на двух Олимпиадах, когда он был в одном звене с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, передает «Спорт-Экспресс».

Он думает, что все дело в неумении уступать друг другу.

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«Возможно, нужно было больше времени, чтобы сыграться. Нам было сложно приспособиться к совместной игре. Мне нужна шайба, ему – тоже... А для успехов должна возникнуть «химия». Нам просто не хватило времени, чтобы притереться и сыграться. Понять нюансы — свои и товарища, как надо взаимодействовать...» — объяснил Малкин.

На трех Олимпиадах, на которых выступали и Овечкин, и Малкин, российская команда дважды вылетала в 1/4 финала (2010, 2014) и один раз уступила в игре за третье место (2006).

Ранее «Питтсбург» без Малкина был сильнее «Рейнджерс».