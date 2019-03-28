Экс-наставник СКА: ЦСКА в нынешнем сезоне на голову выше остальных

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Экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов считает, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) все благоволит московскому ЦСКА, передают «Известия».

Финал Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА стартует 28 марта.

«ЦСКА по составу и игре в нынешнем сезоне на голову выше остальных — клуб убедительно выиграл «регулярку» и одержал в ней четыре победы над питерцами. Но на москвичей может давить близость долгожданного трофея, который они еще не выигрывали. Не исключено, что клуб из Северной столицы этим воспользуется.

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Однако ЦСКА за время работы в нем главным тренером Игоря Никитина, отличается высокой организацией игры и концентрацией. Поэтому, если штабу команды удастся успокоить ребят психологически, ничто их не остановит на пути к успеху», — уверен специалист.

Ранее сообщалось о том, что два клуба КХЛ имеют задолженности по зарплате.