Мбаппе не покинет «ПСЖ» раньше 2020 года
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» в конце этого сезона, передает «Советский спорт».
Как сообщает журналист Le Parisien Жюльен Лорен, «сливочным» понадобится время, чтобы сотворить исторический трансфер. Вдобавок ко всему руководство парижан само не готово расставаться с одной из своих главных звезд до 2020 года.
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Стоит отметить, что рыночная стоимость Мбаппе составляет € 200 млн и его переход в стан мадридцев может стать самым дорогим в истории футбола.