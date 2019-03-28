Роналду снова станет отцом

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Девушка форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес ждет ребенка, передает «Советский спорт».

Как сообщает Correio da Manhã, модель была замечена на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, где португальцы противостояли Сербии (1:1). Журналисты обратили внимание на платье Родригес, которое не скрывало растущего живота.

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У пары уже есть общий ребенок: Родригес родила Роналду дочь Алану в ноябре 2017 года. Помимо этого, у пятикратного обладателя «Золотого мяча» есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-старший и двойняшки Матео и Ева.

Ранее отец футболиста требовал от «Ювентуса» два трактора.