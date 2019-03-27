Фьюри и Джошуа могут провести бой в конце 2019 года

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Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Бен Дэйвисон рассказал о вероятности встречи его подопечного с Энтони Джошуа в конце 2019 года, передает «Советский спорт».

Специалист уверен, что такой бой совсем скоро может осчастливить фанатов.

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«Тайсон Фьюри показал, что он полностью готов идти на риск. Делал ли это Деонтей Уайлдер или Энтони Джошуа? Нет. Когда мы предлагали Уайлдеру с командой приехать на бой к нам, мы заходили в тупик в переговорах. Но все же я надеюсь, что мы сможем провести эти бои. Мы говорили с командой Уайлдера, но его не удалось затащить на нашу площадку прямо сейчас, а ждать мы не могли.

Я думаю, что есть большая вероятность того, что Тайсон и Энтони Джошуа проведут бой в конце года. Они могут встретиться. Но они могут и передумать, может произойти что угодно. Один из них может проиграть, разрушив планы на подобный поединок», — цитирует Дейвисона Daily Star.

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