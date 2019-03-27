Азар согласовал условия контракта с «Реалом»

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Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар согласовал условия контракта с мадридским «Реалом», сообщает «Советский спорт».

По информации Tuttomercatoweb, бельгиец будет получать в испанском клубе €15 млн без учета бонусов. Представителям «Реала» осталось согласовать трансфер с «Челси».

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В нынешнем сезоне Азар принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 11 передач.

Ранее Азар прокомментировал информацию о своем переходе в «Реал».