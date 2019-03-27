Путин: на ОИ-2020 нельзя дать повод тем, кто действует против интересов России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать все возможное для того, чтобы на Олимпийских играх 2020 года в Токио российские спортсмены выступили на соревнованиях без каких-либо ограничений, передает РИА «Новости».
«Сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России», — сказал Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Ранее глава государства заявил о выполнении всех требований по борьбе с допингом в России.