Путин: на ОИ-2020 нельзя дать повод тем, кто действует против интересов России

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать все возможное для того, чтобы на Олимпийских играх 2020 года в Токио российские спортсмены выступили на соревнованиях без каких-либо ограничений, передает РИА «Новости».

«Сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России», — сказал Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее глава государства заявил о выполнении всех требований по борьбе с допингом в России.