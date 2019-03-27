Путин заявил о выполнении всех требований по борьбе с допингом в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнила все требования по борьбе с допингом.

27 марта прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта.

«Отдельно хочу остановиться на вопросах взаимодействия Олимпийского комитета России (ОКР), национальных спортивных федераций и профильных ведомств с международными спортивными организациями. Необходимо существенно усилить участие России в подготовке и реализации решений по ключевым вопросам международной спортивной повестки. Так же как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов.

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И просил бы действовать здесь активно, последовательно, в рамках единых подходов и согласованной линии. Это прямо касается и известной истории с допингом. Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Ранее президент России поручил разработать новую стратегию развития спорта в России.