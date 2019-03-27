Европейский суд по правам человека получил жалобу Кокорина
Страсбургский суд получил жалобу защиты нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на арест футболиста, сообщает РИА «Новости».
Пресс-служба Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) подтвердила, что жалоба по делу форварда сине-бело-голубых находится в пункте назначения.
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«Эти утром мы были информированы, что эта жалоба поступила в суд», — заявили в ЕСПЧ.
Адвокаты игрока петербургской команды подали «жалобу в приоритетном порядке», так как их клиент нуждается в реабилитации из-за травмы ноги.
На данный момент Кокорин находится в СИЗО «Бутырка».
Ранее стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.