Европейский суд по правам человека получил жалобу Кокорина

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Страсбургский суд получил жалобу защиты нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на арест футболиста, сообщает РИА «Новости».

Пресс-служба Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) подтвердила, что жалоба по делу форварда сине-бело-голубых находится в пункте назначения.

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«Эти утром мы были информированы, что эта жалоба поступила в суд», — заявили в ЕСПЧ.

Адвокаты игрока петербургской команды подали «жалобу в приоритетном порядке», так как их клиент нуждается в реабилитации из-за травмы ноги.

На данный момент Кокорин находится в СИЗО «Бутырка».

Ранее стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.