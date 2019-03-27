Чемпионка Европы заявила, что ее уволили за отказ агитировать за Порошенко

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Многократная чемпионка Европы по тхэквондо и председатель Федерации смешанных единоборств (ММА) Украины в Киевской области Анжела Макеева заявила, что ее уволили с поста директора стадиона «Чемпион» за отказ агитировать перед выборами за действующего президента Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

Спортсменка рассказала, что предшествовало ее отстранению.

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«С началом политической гонки председатель партии Владимир Карплюк через зампредседателя партии Петра Щербину начали осуществлять на меня давление, угрожать и требовать, чтобы я выполняла все их приказы… Требовали, чтобы я вступила в их партию и поддерживала кандидатуру действующего президента… После моего решительного отказа участвовать в политической агитации и избирательных схемах, меня... уволили с должности директора стадиона, грубо нарушая законодательство Украины», — поделилась историей Макеева в фейсбуке.

Победительница первенства Европы подчеркнула, что ее уволили, когда она находилась на больничном, будучи беременной.

Президентские выборы будут проходить на Украине 31 марта.

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался относительно решения наставника сборной Украины Андрея Шевченко не вызывать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.