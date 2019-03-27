Леонова отметила негативное влияние Олимпиады на Загитову

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Победитель финала кубка России Алена Леонова отметила влияние Олимпиады 2018 года на победительницу этих Игр Алину Загитову, передает «Спорт Бизнес Online».

Фигуристка считает, что олимпийское золото помешало достойно выступить подопечной Этери Тутберидзе на предыдущем чемпионате мира.

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«У каждого спортсмена бывают неудачи. Тем более Загитову сильно вымотал олимпийский сезон и морально, и физически. Весь прошлый сезон Алина каталась на каком-то космическом уровне, была лучше всех и выиграла Олимпиаду. Это все очень тяжело дается. После Олимпиады Загитовой сложно было собраться на прошлый чемпионат мира, где она заняла только лишь пятое место», — отметила Леонова.

Загитова заняла первое место на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме, набрав в сумме 237,5 балла за короткую и произвольную программы.

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