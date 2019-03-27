Сотрудников Росгвардии осудили за гибель чемпиона мира по пауэрлифтингу
Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии вынесли приговор в Центральном районном суде Хабаровска.
20 августа 2017 года в центре города произошла потасовка между бойцом смешанного стиля (ММА) Анаром Аллахверановым и чемпионом мира по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, который погиб в результате этой драки. Охранник торгового центра, около которого и случился инцидент, нажал тревожную кнопку, увидев конфликтующих мужчин.
Росгвардейцы приехали на место происшествия, но не остановили спортсменов, а лишь наблюдали из автомобиля за потасовкой.
«На служебном автомобиле они постепенно перемещались вслед за конфликтующими, не принимая мер к их задержанию и оказанию медицинской помощи одному из них, одежда которого уже была обильно покрыта кровью, а внешнее состояние явно свидетельствовало о необходимости экстренной госпитализации», — гласит заявление прокуратуры края.
Сотрудники так и не арестовали нарушителей, а вернувшись к месту службы, сообщили, что за время их дежурства ничего не случалось.
Обвиняемые отказались признавать вину, уверяя, что они пытались остановить конфликт.
Одного из них приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы, а также наложили запрет на работу в органах в течение трех лет. Другого преступника заключили под стражу на два года и восемь месяцев, и он также не сможет работать в своей области два с половиной года. Отбывать наказание росгвардейцы будут в колонии-поселении.
Ранее боец ММА Александр Емельяненко обратился в суд для обжалования решения о штрафе и лишении водительских прав.