Матч Медведева и Федерера в Майами перенесли из-за дождя

Матч между россиянином Даниилом Медведевым и швейцарцем Роджером Федерером в рамках четвертого круга турнира в Майами перенесли, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), другой день был выбран по причине сильного дождя.

Игра должна была пройти в ночь на 27 марта по московскому времени. Однако из-за плохой погоды встречу перенесли как минимум на сутки. На данный момент в американском городе так и идет дождь.

Победитель данного матча сразится за выход в полуфинал с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

Ранее Винус Уильямс проиграла в четвертом раунде турнира в Майами.

The match between @rogerfederer & @DaniilMedwed is cancelled for today.



All other Tuesday matches are still expected to be completed. | #MiamiOpen pic.twitter.com/npoutdp2rE