Экс-жена набросилась на собравшегося к Урганту Кержакова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/85/11820085/g_34beef59f84a9ccff33afc1f3f59c5a2_2_1400x1100-pic905-895x505-96175.jpg">

Бывшая жена игрока Александра Кержакова не понимает, почему ее экс-супруга не наказали должным образом, сообщает «Советский спорт».

Она удивляется, почему мужчин, которые обманули своих жен и детей не сажают как Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Искренне не понимаю, как такое вообще возможно в жизни», – заявляет бывшая спортсмена.

Реклама

По словам Тюльпановой, Кержаков испортил жизнь трем своим детям и женам, задолжал 13 миллионов алиментов, но разгуливает на свободе. А на российских шоу его ставят примером для подражания.

«Говорит о своих правах, забыв о родительских обязанностях. И будет рассказывать у Урганта о своей футбольной судьбе», – написала экс-супруга в инстаграме.

Ранее адвокат жены Дениса Глушакова рассказал о финансовых махинациях футболиста.