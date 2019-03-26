Экс-жена набросилась на собравшегося к Урганту Кержакова
Бывшая жена игрока Александра Кержакова не понимает, почему ее экс-супруга не наказали должным образом, сообщает «Советский спорт».
Она удивляется, почему мужчин, которые обманули своих жен и детей не сажают как Павла Мамаева и Александра Кокорина.
«Искренне не понимаю, как такое вообще возможно в жизни», – заявляет бывшая спортсмена.
По словам Тюльпановой, Кержаков испортил жизнь трем своим детям и женам, задолжал 13 миллионов алиментов, но разгуливает на свободе. А на российских шоу его ставят примером для подражания.
«Говорит о своих правах, забыв о родительских обязанностях. И будет рассказывать у Урганта о своей футбольной судьбе», – написала экс-супруга в инстаграме.
Ранее адвокат жены Дениса Глушакова рассказал о финансовых махинациях футболиста.
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Наболело. Знаете,что я не понимаю,ну вот искренне не понимаю , как такое вообще возможно в жизни, что за противоправные действия против конкретных людей Кокорин и Мамаев уже пол года сидят в тюрьме , а за нравственное «преступление» против своих детей и жён никто не несет никакой ответственности . Человек, который поломал жизнь трём своим детям,трём своим жёнам,(и вот здесь неизвестно,что хуже,как по мне,так это оставить трёх своих детей в неполноценных семьях и порочить имена их матерей)задолжал 13 миллионов алиментов первой жене,отобрал сына у второй и забыл,как выглядит мой сын, который, декларируя только свои права, забыв о том, что есть ещё и родительские обязанности, собирается вещать у Урганта о своей футбольной судьбе. И,что самое дикое,на мой взгляд,работает с детьми,тренирует их! Много ли нравственности во всём этом? И почему человек,объективно являющийся «рецидивистом» в области хладнокровного разрушения человеческих судеб,судеб своих детей,которые,к сожалению,нужны ему только для фотографий в инстаграмм,является экспертом мнений в других областях? Можно быть каким угодно профессионалом,но когда ты известен всей стране как не лучший образец мужчины и отца, как его можно ставить в пример,да ещё и на федеральных каналах? Я,вероятно,не понимаю чего-то в этой стране,да и в жизни тоже.