Российский хоккеист предложил оскорбившему его эксперту встретиться

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал скандальные высказывания известного канадского хоккейного эксперта Дона Черри, передает «Советский спорт».

Игрок считает неправильным оскорблять кого-то через экран телевизора.

«Черри любит говорить. Если у него есть какие-то претензии, то их можно обсудить со мной при встрече или по телефону. Но называть меня придурком через телевидение — не самя удачная идея», — сказал Кузнецов.

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Нападающий не удержался от шпильки в адрес говорливого комментатора.

«Если же он думает, что у него все прекрасно, пусть вспомнит, как тренировал в CHL и закроет свой рот», — цитирует Кузнецова в твиттере североамериканский журналист Том Гуллити.

Ранее канадский эксперт назвал российского хоккеиста придурком.