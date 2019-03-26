Российский хоккеист предложил оскорбившему его эксперту встретиться
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал скандальные высказывания известного канадского хоккейного эксперта Дона Черри, передает «Советский спорт».
Игрок считает неправильным оскорблять кого-то через экран телевизора.
«Черри любит говорить. Если у него есть какие-то претензии, то их можно обсудить со мной при встрече или по телефону. Но называть меня придурком через телевидение — не самя удачная идея», — сказал Кузнецов.
Нападающий не удержался от шпильки в адрес говорливого комментатора.
«Если же он думает, что у него все прекрасно, пусть вспомнит, как тренировал в CHL и закроет свой рот», — цитирует Кузнецова в твиттере североамериканский журналист Том Гуллити.
Ранее канадский эксперт назвал российского хоккеиста придурком.