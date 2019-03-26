«Барселона» отказалась от покупки Гризмана

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Каталонская «Барселона» решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, игрок больше не интересует сине-гранатовых. До этого клуб готов был выложить за француза 120 млн евро.

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Летом 2018 года Гризманн отказался от предложения «Барселоны» и второго шанса руководство решило не давать. Сам нападающий заявил, что устал от разговоров о возможной смене клуба

Французский футболист выступает за «Атлетико» с 2014 года. Сумма выкупа, прописанная в соглашении, составляет 120 млн евро, а через год достигнет 200 млн евро. Контракт с «матрасниками» действует до лета 2023 года.

Ранее Исландия с разгромным счетом проиграла Франции в рамках квалификации Евро-2020.