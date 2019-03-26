Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение Конора Макгрегора завершить карьеру

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение ирландца Конора Макгрегора завершить карьеру, передает РИА «Новости».

«В джунглях может быть только один король», — написал боец в твиттере.

Макгрегор объявил о решении завершить карьеру 26 марта. Он одержал 21 победу (18 досрочно) и потерпел четыре поражения в смешанных единоборствах. В 2015 году в поединке против Жозе Альдо ирландец завоевал титул чемпиона в полулегком весе. Спустя год он победил Эдди Альвареса и стал обладателем пояса в легком весе.

Ранее бразильский представитель ММА заявил, что не считает Макгрегора бойцом.