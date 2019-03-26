Александр Емельяненко объяснил решение Макгрегора завершить карьеру

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поделился мнением о причинах завершения карьеры экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.

«Я думаю, что Конор сделал это специально, чтобы все просили его вернуться обратно, информация об уходе может впоследствии измениться. Он отличный боец, который оставил огромный и неизгладимый след. Желание смотреть на хорошие и зрелищные бои есть у всех, Макгрегор такие бои показывал», — цитирует Емельяненко ТАСС.

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О своем решении завершить выступление в смешанных единоборствах (MMA) ирландец объявил 26 марта в твиттере.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал решение Макгрегора.