В сети появилось видео Овечкина с Трампом в Белом доме

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Видео встречи игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» с президентом США Дональдом Трампом появилось в интернете, сообщает «Советский спорт».

В твиттере телеканала NBC Sports опубликована запись визита обладателей Кубка Стэнли в Белый дом. Среди игроков были российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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«Джон Карлсон и Кузнецов получили особую похвалу за успех в плей-офф», — отмечает телеканал.

«Вашингтон» впервые завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2017/18. В финале плей-офф НХЛ столичный клуб одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в серии до четырех побед со счетом 4-1.

Ранее сообщалось, что Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом.