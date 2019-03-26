Теннисист Рублев проиграл в третьем круге турнира в Майами
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире в Майами, сообщает «Советский спорт».
В матче третьего круга российский спортсмен проиграл представителю Канады Денису Шаповалову.
Встреча длилась 1 час 36 минут и завершилась с результатом 6:3, 7:6 (7:5).
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В четвертом круге канадец поборется с победителем противостояния Стефанос Циципас — Леонардо Майер.
Ранее сообщалось, что Медведев встретится с Федерером в 1/8 финала турнира в Майами.