Португалия без Роналду не смогла дожать Сербию в матче отбора к Евро-2020
Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Сербии в матче квалификации чемпионата Европы — 2020, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Стоит отметить, что счет в матче открыла Сербия уже на 7-й минуте. Душан Тадич уверенно реализовал назначенный в ворота Португалии пенальти. Сравнять португальская команда смогла уже в конце первого тайма, когда точен оказался Данилу Перейра.
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Стоит отметить, что с 30-й минуты Португалия осталась без своего лидера. Криштиану Роналду был заменен из-за травмы.
Ранее Украина одолела Люксембург в матче квалификации Евро-2020.
Чемпионат Европы. Отборочный этап
Португалия — Сербия — 1:1
Голы: 0:1 — Тадич (пенальти), 7; 1:1 — Данилу, 42.