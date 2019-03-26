Португалия без Роналду не смогла дожать Сербию в матче отбора к Евро-2020

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Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Сербии в матче квалификации чемпионата Европы — 2020, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Стоит отметить, что счет в матче открыла Сербия уже на 7-й минуте. Душан Тадич уверенно реализовал назначенный в ворота Португалии пенальти. Сравнять португальская команда смогла уже в конце первого тайма, когда точен оказался Данилу Перейра.

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Стоит отметить, что с 30-й минуты Португалия осталась без своего лидера. Криштиану Роналду был заменен из-за травмы.

Ранее Украина одолела Люксембург в матче квалификации Евро-2020.

Чемпионат Европы. Отборочный этап

Португалия — Сербия — 1:1

Голы: 0:1 — Тадич (пенальти), 7; 1:1 — Данилу, 42.