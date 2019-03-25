Названы составы сборных на матч Люксембург — Украина
Названы стартовые составы сборных Люксембурга и Украины на матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».
Игра пройдет 25 марта в 22.45 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В стартовых составах выйдут хавбек «Уфы» Оливье Тилл и экс-полущаитник уфимцев Александр Зинченко.
Люксембург: Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Жанс, Л. Мартинс, К. Мартинс, Родригес, О. Тилл, В. Тилл, Тюрпель
Запасные: Бенси, Бонерт, Да Мота, Жерсон, Йениш, Кипс, Махмутович, Мутш, Шон, Синани, Скендерович
Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Безус, Мораес
Запасные: Бойко, Болбат, Буяльский, Караваев, Кривцов, Лунин, Шабанов, Шапаренко, Соболь, Степаненко, Сидорчук, Яремчук