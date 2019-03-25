Названы составы сборных на матч Люксембург — Украина

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Названы стартовые составы сборных Люксембурга и Украины на матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Игра пройдет 25 марта в 22.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В стартовых составах выйдут хавбек «Уфы» Оливье Тилл и экс-полущаитник уфимцев Александр Зинченко.

Люксембург: Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Жанс, Л. Мартинс, К. Мартинс, Родригес, О. Тилл, В. Тилл, Тюрпель

Запасные: Бенси, Бонерт, Да Мота, Жерсон, Йениш, Кипс, Махмутович, Мутш, Шон, Синани, Скендерович

Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Безус, Мораес

Запасные: Бойко, Болбат, Буяльский, Караваев, Кривцов, Лунин, Шабанов, Шапаренко, Соболь, Степаненко, Сидорчук, Яремчук