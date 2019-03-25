Умер вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Салтыков

Умер вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Владимир Салтыков, сообщает РИА «Новости».

О кончике знаменитого наставника заявили на официальном сайте организации. Причина смерти остается неизвестно.

«Ушнл из жизни заслуженный тренер России Владимир Анатольевич Салтыков. Большая утрата для всех нас и для тяжелой атлетики России. Его вклад трудно переоценить. Скорбим», – написал президент ФТАР Максим Агапитов в инстаграме.

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Салтыков скончался в возрасте 63 лет.

Ранее умер советский и российский конькобежец Андрей Ануфриенко.