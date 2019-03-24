Черышев: матч с Казахстаном шел под нашу диктовку

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Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев подвел итоги матча против Казахстана в рамках отборочного этапа чемпионата европы 2020 года.

Хавбек оформил дубль в игре.

«Можно ли сказать, что нахожусь в лучшей форме в карьере? Надеюсь, что лучшая еще впереди. Не надо останавливаться, надо идти дальше. Надеюсь, и дальше буду помогать сборной. Сегодня после первого гола мы стали играть спокойнее и проще. Игра пошла легче и под нашу диктовку. Довольны, что увезли три очка. В Казахстане любой команде будет непросто: и из-за покрытия, и из-за того, что у Казахстана хорошая команда. Слава богу, что мы выиграли. Хорошо смотрелись», — отметил Черышев в эфире «Матч Премьер».

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Российская команда одолела казахстанскую со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что новый президент Казахстана Токаев присутствовал на игре с Россией.