На матч России с Казахстаном не осталось билетов

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Встреча сборной России с Казахстаном в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года вызвала ажиотаж, сообщает Vesti.kz.

По информации пресс-службы Федерации футбола Казахастана (ФФК), продажа билетов на матч завершена.

Все билеты на стадион был выкуплены, и в настоящее время кассы арены уже закрыты.

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Матч Казахстан — Россия пройдет 24 марта на «Астана Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В первом матче отборочной кампании Евро-2020 Россия уступила в гостях Бельгии (1:3), а Казахстан разгромил дома Шотландию (3:0).

Ранее сборная России определилась с формой на матч с Казахстаном.