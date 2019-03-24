Роналду высказался о работе Шевченко в сборной Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/647/12008647/cristiano-ronaldo-portugal-netherlands_1r5yfzo36qdqa11jy7b6pzmu41-pic905-895x505-64407.jpg">

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал первую встречу команды в рамках отбора на Евро-2020 со сборной Украины, передает «Советский спорт».

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 0:0.

«Андрей Шевченко хорошо поработал с командой. У сборной Украины было не так много шансов, но она добыла результат. Это был хороший матч», — сказала Роналду.

Реклама

Он отметил, что украинцы избегали нечестных приемов.

«Я не чувствовал сильного давления со стороны противника, мог играть на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно, левый защитник жестче других», — цитирует португальца Footboom.

В следующем туре Португалия дома встретится с Сербией. Украине предстоит сыграть на выезде с Люксембургом. Оба матча пройдут 25 марта.

Ранее хавбек сборной Украины рассказал о настроении Роналду после матча.