Наставник Большунова высказался о ситуации со своим подопечным

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Тренер лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко прокомментировал эпизод со сломанной палкой во время масс-старта классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке, передает РИА «Новости».

Во время последнего круга у Большунова сломалась палка, что дало время его соперникам из Норвегии вырваться вперед. В итоге россиянин пришел только седьмым, отдав лидерство Йоханнесу Клебо.

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«Всякое случается, такие эпизоды тоже бывают. Конечно, это обидно, когда ломается палка. Ну а норвежцы, пока Александр решал проблему с палкой, выполняли свои задачи - им нужно было работать на то, чтобы сохранить для Клебо общий зачет Кубка мира. Этим они и занимались», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Большунов уступил Клебо в масс-старте финала Кубка мира.