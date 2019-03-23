Загитова могла сняться с чемпионата мира в Японии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/223/12144223/RIAN_5739774.HR-pic905-895x505-78566.jpg">

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова могла не принять участие в чемпионате мира в Японии.

Тренер победительницы Игр Этери Тутберидзе рассказала, что фигуристка могла сняться с соревнований в Сайтаме меньше чем за неделю до старта.

«Мы приехали в Японию с мыслями выйти на лед. Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело. Мы вообще 16 марта хотели сняться с соревнований. Но не снялись, мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся», — подчеркнула наставница в эфире Первого канала.

Реклама

Загитова одержала победу на мировом первенстве, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 237,50 балла.

Ранее Туктамышева оценила выступление россиянок на чемпионате мира.