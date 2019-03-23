Медведев вышел в третий круг турнира в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в американском Майами после стартового матча, сообщает РИА «Новости».
Спортсмен одолел француза Адриана Маннарино со счетом 6:2, 6:1. Теннисисты находились на корте один час десять минут.
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Теперь россиянину предстоит встреча с победителем игры между американцем Рейлли Опелка и аргентинцем Диего Шварцманом.
Ранее Хачанов выбыл из турнира в Майами после стартового матча.
ATP. Майами (США). 2-й круг
Адриана Маннарино (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 6:1