Бе побил рекорд Фуркада по количеству побед в одном сезоне КМ

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе побил рекорд пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада по количеству личных побед в одном сезоне Кубка мира, сообщает РИА «Новости».

Бе выиграл в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты 15,6 секунд, допустив три промаха на огневых рубежах.

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Одержав победу, норвежец записал на свой счет 15-й выигрыш в сезоне и побил рекорд француза, в активе у которого 14 победных гонок в сезоне-2016/17.

Ранее трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов и победительница мирового первенства Екатерина Юрлова-Перхт возглавляют рейтинг Союза биатлонистов Росси (СБР).