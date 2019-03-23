Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом

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Состоялся разговор главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана и полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает The Sun.

По информации источника, бельгийский футболист согласился перейти в стан «сливочных».

Отмечается, что хавбек подпишет контракт сроком на пять лет и станет самым высокооплачиваемым игроком «королевского клуба».

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«Синие» бояться упустить Азара и назначили цену за его трансфер в £98 млн.

В нынешнем сезоне бельгией выступал в 29 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), оформил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил награду лучшему спортсмену 2018 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).