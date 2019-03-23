Из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал

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Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о фальшивой любви общества к актрисе Юлии Началовой, передает «Дни.Ру».

После смерти звезды многие стали писать и говорить трогательные вещи про 38-летнюю Началову. Манукян, в свою очередь, обратил внимание на то, что всеобщая любовь проявилась уже после того, как певица скончалась ужасной смертью.

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По словам эксперта, гораздо лучше было просто тихо и без пафоса отправить женщину в последний путь.

«Когда Юлию Началову похоронили, хотелось бы высказаться по поводу всех «охов» и «ахов», которые начались после смерти. Человек умер ужасной внезапной смертью. И мы тут же услышали, кто так ее сильно любил. Но где были все те «любящие», пока она оставалась жива?» – заявил Манукян.

Ранее в Сети возмутились посмертным званием для Началовой.