Костомаров назвал бронзовых призеров ЧМ в танцах на льду инвалидами

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью, ставших бронзовыми призерами на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, передает Sport24.

Фигуристу не нравится данная пара.

«Они мне как пара танцевальная вообще не интересны, мне даже неприятно смотреть на них. Их попадание в тройку будет на совести судей», — заявил Костомаров.

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Он добавил, что на турнире было достаточно других ярких пар.

«Я считаю, что они — не танцевальная пара, а какие-то инвалиды. Да, элементы исполняют как положено, но чисто внешне они мне противны. Я поэтому даже не смотрю на их выступления. По мне, есть гораздо более сильные и красивые пары», — заключил эксперт.

Ранее Россия увеличила квоту в танцах на льду на чемпионат мира в 2020 году.