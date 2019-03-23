Медведева отказалась от мяса из-за проблем с весом

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что стала вегетарианкой, передает РИА «Новости».

По словам спортсменки, мясо она не есть уже два месяца.

«Сейчас я сделала выбор в пользу растительной пищи. Около двух месяцев я не ем мясо», — сказала Медведева.

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Девушка отметила, что подобное ограничение помогает контролировать вес.

«Если честно, так гораздо легче держать вес. Плюс-минус 3 кг вредно. Но я стала меньше смотреть на весы. Для меня стал важен набор массы, чтобы не случалось срывов», — объяснила фигуристка.

Медведева взяла бронзу чемпионата мира 2019 года.

Ранее Брайан Орсер оценил выступление Медведевой на чемпионате мира.