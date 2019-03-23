Авербух отметил «потрясающий характер» Загитовой

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Российский фигурист и тренер Илья Авербух выразил восторг характером российской фигуристки Алины Загитовой, передает НСН.

Загитова стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она выиграла произвольную программу с результатом 155,42 балла.

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«Я поздравляю Алину Загитову и Этери Тутберидзе, весь тренерский штаб, убедительная абсолютная победа Алины. Заслуженная для нее. Подтвердила звание абсолютной чемпионки мира, победив и в короткой, и в произвольной программе. То, что Алина позволила себе не облегчить программу после колоссального отрыва, а пошла на все ее сложности, говорит о потрясающем характере. Поэтому и чемпионские медали», — отметил Авербух.

Ранее министр спорта России поздравил фигуристок с выступлением на ЧМ.