Членов университетской команды из США обвиняют в домогательствах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/19/11697019/RIAN_5464041.HR.ru-pic905-895x505-31326.jpg">

Экс-медицинский стажер спортивного отдела Калифорнийского университета в Беркли Пэйдж Корнелиус обвинила в домогательствах игроков и тренеров представляющей учебное заведение команды по американскому футболу «Golden Bears», передает «Советский спорт».

Она рассказала, что один из тренеров насильно обнимал и целовал ее после работы. Дело уже передано в собственное Управление по предупреждению домогательств и дискриминации. Руководство университета знает об обвинениях и готово принять любые дисциплинарные меры.

Реклама

Сама девушка после одного из домогательств уволилась из университета по медицинским показаниям.

Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин пришел на похороны Юлии Началовой с новой женой.