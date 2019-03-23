Членов университетской команды из США обвиняют в домогательствах
Экс-медицинский стажер спортивного отдела Калифорнийского университета в Беркли Пэйдж Корнелиус обвинила в домогательствах игроков и тренеров представляющей учебное заведение команды по американскому футболу «Golden Bears», передает «Советский спорт».
Она рассказала, что один из тренеров насильно обнимал и целовал ее после работы. Дело уже передано в собственное Управление по предупреждению домогательств и дискриминации. Руководство университета знает об обвинениях и готово принять любые дисциплинарные меры.
Реклама
Сама девушка после одного из домогательств уволилась из университета по медицинским показаниям.
Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин пришел на похороны Юлии Началовой с новой женой.