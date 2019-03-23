Аргентина с вернувшимся Месси проиграла товарищеский матч

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Сборная Аргентины в товарищеском матче уступила Венесуэле, передает «Советский спорт».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 1:3.

У внесуэльцев мяч забивали Хосе Саломон Рондон, Джон Мурильо и Хосеф Мартинесс. У Аргентины единственный гол записал на свой счет Лаутаро Мартинес.

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Этот матч стал для Лионеля Месси первым за сборную Аргентины после чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

Аргентина — Венесуэла — 1:3

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