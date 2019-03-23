Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020

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В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает «Советский спорт».

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 0:0.

Теперь Португалия дома сыграет с Сербией 25 марта, а Украина в тот же день в гостях померится силами с Люксембургом.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Евро-2020. Квалификация. Группа B. Первый тур

Португалия — Украина — 0:0

Ранее сборная России провалила начало отбора на Евро-2020.