Французы разгромили Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020
В группе H отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Молдавии дома крупно проиграла Франции, передает «Советский спорт».
Встреча в Кишиневе завершилась со счетом 1:4.
В составе действующих чемпионов мира отличились Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан. Хозяева ответили лишь точным ударом Владимира Амброса.
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Евро-2020. Квалификация. Группа H. Первый тур
Молдавия — Франция — 1:4
Голы: 0:1 – Гризманн – 24, 0:2 – Варан – 27, 0:3 – Жиру – 36, 0:4 – Мбаппе – 87, 1:4 – Амброс – 89.
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