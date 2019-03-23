Началова сообщила о третьем браке перед смертью

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Певица Юлия Началова незадолго до смерти откровенно призналась, что в непременно вновь выйдет замуж, передают Дни.ру.

«В моем репертуаре есть песня про Новый год и Рождество, а мой коллектив часто ее поет иначе: «Новый год – новый муж».

Они, конечно, преувеличивают. Но о третьем браке я, конечно, думаю», — говорила артистка.

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Умершую 16 марта Юлию Началову похоронили 21-го числа на Троекуровском кладбище столицы.

Ранее Фролова попросили не тревожить семью Началовой с исками.