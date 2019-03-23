Началову погубила зависть, уверена Светличная

<img src="//img.gazeta.ru/files3/245/12257245/RIAN_5824131.HR-pic905-895x505-97941.jpg">

Светлана Светличная назвала свою причину смерти Юлии Началовой, передает портал Teleprogramma.pro.

«Красивым людям бывает очень тяжело проживать свою жизнь. Юленька Началова слишком рано ушла от нас, потому что она слишком красивая», - призналась знаменитость.

Реклама

Светличная также отметила, что красивые люди вызывают у многих окружающих чувство зависти — негативная энергия постепенно и вытягивает из привлекательных персон жизнь.

«Это такая энергетика, которая цепляется, не дает ни дышать, ни творить. Зависть — это ужасно. Это как отравить человека, как будто травить его медленно», — заявила женщина.

Умершую 16 марта Юлию Началову похоронили 21-го числа на Троекуровском кладбище столицы.

Ранее Фролова попросили не тревожить семью Началовой с исками.